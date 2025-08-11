Число резюме с навыками работы с нейросетями у молодых специалистов выросло в 2,5 раза

Россияне стали чаще указывать работы с ИИ в качестве навыков

Фото: Динар Фатыхов

В I полугодии 2025 года количество резюме с указанными навыками работы с ИИ возросло в 2,3 раза по отношению к первой половине 2024 года. Об этом сообщает RT.

Наибольший рост таких резюме фиксируется среди молодых соискателей в возрасте от 18 до 24 лет. За год число таких анкет увеличилось в 2,5 раза.

— Чаще всего такие анкеты размещали дизайнеры (+172%) — они рассчитывали получать в среднем 50 тыс. рублей в месяц. Также такие навыки активнее стали указывать в резюме SMM-специалисты (+114%), которые оценивает свой труд в среднем на 40 тыс. рублей в месяц за проект. Большинство таких анкет предполагает проектную занятость с гибким графиком — это удобно для студентов и начинающих специалистов, — говорится в исследовании.

Реальное время / realnoevremya.ru

В возрастной группе от 25 до 34 лет частота упоминания навыков работы с ИИ в резюме выросла в 2,3 раза за год. Среди соискателей от 35 до 44 лет навыки работы с нейросетями стали указывать в 2,2 раза чаще. Более того, количество таких анкет возросло и среди кандидатов 45—64 лет (+96%).

Напомним, Казань заняла второе место среди городов-миллионников по доле запросов к ИИ-ботам, а также пятое — по числу запросов про ИИ-агентов. Жители столицы Татарстана интересуются ботами на 12,86% чаще, чем пользователи из других городов.

Елизавета Пуншева