Казань попала в топ-5 городов по запросам к ИИ-ботам

Казанские пользователи интересуются ботами на 12,86% чаще, чем пользователи из других городов

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Казань заняла второе место среди городов-миллионников по доле запросов к ИИ-ботам, а также пятое — по числу запросов про ИИ-агентов. Об этом сообщили аналитики «Яндекса».

Казанские пользователи интересуются ботами на 12,86% чаще, чем пользователи из других городов.



ИИ-бот — программа, созданная на основе нейросетей, которая умеет общаться с людьми и помогает им по интересующим вопросам. А ИИ-агент способен самообучаться с помощью нейросетей и анализировать данные, адаптируясь к изменяющимся условиям.

Ранее сообщалось, что Citigroup и Ant International запустили пилотную программу, использующую искусственный интеллект для оптимизации валютного хеджирования.



Дарья Сайфиева