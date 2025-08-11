На 1 августа на исполнение нацпроектов в Татарстане потратили 21,4 млрд рублей

Республика освоила 49,9% от годовых назначений

Фото: Артем Дергунов

По состоянию на 1 августа исполнение по 11 нацпроектам в Татарстане составило 21,4 млрд рублей. Это 49,9% от годовых назначений, сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.

Наибольшие средства были направлены на такие нацпроекты, как:

«Семья» — 8,5 млрд рублей;

«Молодежь и дети» — 3,7 млрд рублей;

«Инфраструктура для жизни» — 5,6 млрд рублей;

«Продолжительная и активная жизнь» — 2,8 млрд рублей;

«Кадры» — 476,7 млн рублей;

«Экологическое благополучие» — 171,8 млн рублей;

«Эффективная и конкурентная экономика» — 120,9 млн рублей.

В этом году на реализацию нацпроектов в Татарстане предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 42,9 млрд рублей. Из них 23,4 млрд рублей — за счет федерального бюджета и 19,5 млрд рублей — за счет бюджета республики.

Напомним, за первое полугодие Татарстан освоил 15,6 млрд рублей, что составило 36,5% от годовых назначений.

Галия Гарифуллина