На 1 августа на исполнение нацпроектов в Татарстане потратили 21,4 млрд рублей
Республика освоила 49,9% от годовых назначений
По состоянию на 1 августа исполнение по 11 нацпроектам в Татарстане составило 21,4 млрд рублей. Это 49,9% от годовых назначений, сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.
Наибольшие средства были направлены на такие нацпроекты, как:
- «Семья» — 8,5 млрд рублей;
- «Молодежь и дети» — 3,7 млрд рублей;
- «Инфраструктура для жизни» — 5,6 млрд рублей;
- «Продолжительная и активная жизнь» — 2,8 млрд рублей;
- «Кадры» — 476,7 млн рублей;
- «Экологическое благополучие» — 171,8 млн рублей;
- «Эффективная и конкурентная экономика» — 120,9 млн рублей.
В этом году на реализацию нацпроектов в Татарстане предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 42,9 млрд рублей. Из них 23,4 млрд рублей — за счет федерального бюджета и 19,5 млрд рублей — за счет бюджета республики.
Напомним, за первое полугодие Татарстан освоил 15,6 млрд рублей, что составило 36,5% от годовых назначений.
