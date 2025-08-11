Самой высокооплачиваемой вакансией в Набережных Челнах стал экспедитор по перевозке грузов

Кроме того, в топ вошли машинисты автогрейдера, водители, программисты, автомеханики и врачи

Фото: Динар Фатыхов

Наибольшую зарплату в Набекрежных Челнах предлагают экспедиторам по перевозке грузов. Они могут рассчитывать на доход до 350 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Кроме того, в топ вакансий с наибольшими заработными предложениями вошли машинист автогрейдера и водитель автомобиля (до 250 тыс. рублей), программист, автомеханик и врач (до 200 тыс.).

Реальное время / realnoevremya.ru

Уровень безработицы в Челнах на 1 августа составил 0,14%. Это ниже показателей по Татарстану и России. На одного безработного приходится 11 предложений. Всего в базе данных насчитывается 4,5 тыс. вакансий.

Напомним, среди татарстанских работодателей наибольшую потребность в кадрах испытывают предприятия обрабатывающих производств. Только за полгода они разместили на портале «Работа России» 40 тыс. вакансий.



Галия Гарифуллина