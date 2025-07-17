В Татарстане наибольшую потребность в кадрах ощущают предприятия обрабатывающих производств
За полгода они разместили 5,9 тыс. вакансий
Среди татарстанских работодателей наибольшую потребность в кадрах испытывают предприятия обрабатывающих производств — только за полгода они разместили на портале «Работа России» 40 тыс. вакансий. Об этом сообщает Центр занятости по республике.
Так, предприятиям требуются слесари-ремонтники, сварщики, швеи, электромонтеры, водители погрузчика и токари.
Еще более 3 тыс. вакансий открыто на предприятиях машиностроения и строительства. Они ищут маляров, операторов станков с ПУ, электрогазосварщиков, арматурщиков и монтажников.
Организации здравоохранения заявили около 2,7 тыс. вакантных мест для врачей, медицинских сестер, фельдшеров и социальных работников.
Более 2 тыс. работников ищут в организациях транспорта и логистики, это водители погрузчика, монтеры пути, механики и др.
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