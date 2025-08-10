Вице-президент США Вэнс заявил о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине

Он пояснил, что американская общественность устала видеть расходование налоговых денег на финансирование вооруженного конфликта

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в эфире телеканала Fox News, что администрация стремится достигнуть мира на Украине путем мирных переговоров и прекращения насилия. Об этом он заявил в интервью американскому телекаyfлу, — сообщает RT.

Он пояснил, что американская общественность устала видеть расходование налоговых денег на финансирование вооруженного конфликта. Вэнс подчеркнул, что если европейские партнеры готовы приобретать вооружение у американских поставщиков самостоятельно, США не станут препятствовать таким действиям.

Вэнс также объявил, что правительство США продолжит использовать дипломатические ресурсы, включая личное влияние президента Трампа, для завершения конфликта на Украине. Он предложил рассматривать существующую линию соприкосновения между Россией и Украиной как основу для будущего урегулирования, которое могло бы позволить обеим сторонам сосуществовать относительно спокойно.

Вэнс охарактеризовал предстоящие переговоры президентов России и США как значительное событие, способное привести к значительным изменениям в американо-российских отношениях.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Киргизии и Таджикистана.

Дмитрий Зайцев