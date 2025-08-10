За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 9 пожаров
На водных объектах происшествий не зафиксировано.
За прошедшие сутки подразделения Государственной противопожарной службы зарегистрировали 9 пожаров, 7 из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Также сотрудники совершили 8 выездов по ложным вызовам, 8 раз выезжали для взаимодействия с другими службами и 8 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах происшествий не зафиксировано.
Ранее «Реальное время» сообщало, что 8 августа в Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы (ГПС) реагировали на четыре пожара, из которых три произошли в жилом секторе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».