За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 9 пожаров

На водных объектах происшествий не зафиксировано.

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

За прошедшие сутки подразделения Государственной противопожарной службы зарегистрировали 9 пожаров, 7 из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Также сотрудники совершили 8 выездов по ложным вызовам, 8 раз выезжали для взаимодействия с другими службами и 8 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировано.

Ранее «Реальное время» сообщало, что 8 августа в Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы (ГПС) реагировали на четыре пожара, из которых три произошли в жилом секторе.

Дмитрий Зайцев