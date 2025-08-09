ЦСКА разгромил «Рубин» в Москве в матче с шестью голами

Казанская команда пропустила от армейцев пять мячей

Фото: Динар Фатыхов

ЦСКА разгромил «Рубин» со счетом 5:1 в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве. Команда Рашида Рахимова потерпела первое поражение в сезоне.

В составе ЦСКА дважды отличился Кирилл Глебов, еще по разу забили Данил Круговой, Игорь Дивеев и Тамерлан Мусаев. У «Рубина» единственный гол в активе Мирлинда Даку. Вратарь казанцев Евгений Ставер пропустил пять мячей.

ЦСКА после победы обошел «Рубин» в турнирной таблице, набрав восемь очков. Армейцы не проигрывают в чемпионате — две победы и две ничьи. «Рубин» впервые в сезоне проиграл. Ранее казанцы дважды победили и сыграли вничью. При этом в первых трех турах команда забивала по два гола за игру.

Следующий матч «Рубин» проведет 12 августа в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в рамках 2-го тура группового тура Кубка России в Пути РПЛ.

Зульфат Шафигуллин