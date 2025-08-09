Российские средства ПВО ликвидировали еще 27 БПЛА — Минобороны

Максимальное количество зафиксировано над территорией Брянской области — 11

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В период с 12.00 до 15.30 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Среди регионов, где были сбиты дроны: Брянская область — 11 объектов, Калужская область — семь БПЛА, пять — в Московской области, в том числе один — летевший на Москву. По два — в Краснодарском крае и Рязанской области.

Ранее «Реальное время» сообщало, что, по данным Минобороны, над Татарстаном было ликвидировано три БПЛА. Изначально об обнаружении обломков в Тукаевском районе БПЛА сообщила руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова. Позднее глава района Камиль Назмиев заявил, что поводов для беспокойства нет, ситуация находится под контролем, а обломки упали на стройплощадку одного из складских комплексов.

Дмитрий Зайцев