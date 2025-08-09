В Татарстане обнаружены обломки трех БПЛА

Благодаря слаженным действиям дежурных расчетов жертв и пострадавших нет

В Татарстане обнаружены обломки трех БПЛА. Благодаря слаженным действиям дежурных расчетов жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.

— Сегодня в 11:15 в Тукаевском районе на территории строительной площадки были обнаружены обломки трех беспилотных летательных аппаратов. Благодаря слаженным действиям дежурных расчетов жертв и пострадавших нет, — отмечается в официальном сообщении.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в аэропортах Казани и Татарстана сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации, подобные меры вводились в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Дмитрий Зайцев