Минобороны сообщило о ликвидации трех БПЛА на территории Татарстана

Всего с 08.00 ликвидировано 44 беспилотника в регионах страны

По данным Министерства обороны России, сегодня, 9 августа, в небе над Татарстаном ликвидировали три украинских беспилотника. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале оборонного ведомства.

В период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Среди регионов, где были сбиты дроны, — Краснодарский край, Тульская область, Калужская область, Брянская область, Курская область, Орловская область, Московский регион, Республика Крым, Республика Татарстан, акватория Азовского моря и Республика Адыгея.

Ранее о нахождении обломков от трех БПЛА сообщала руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова. По ее словам, их обнаружили на строительной площадке в Тукаевском районе.

Напомним, что в регионе с 00.41 до 12.27 действовал режим беспилотной опасности.

Дмитрий Зайцев