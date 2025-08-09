Глава Тукаевского района, где нашли остатки БПЛА, призвал сохранять спокойствие
По его словам, угроз для жителей нет
Глава Тукаевского района Татарстана Камиль Назмиев призвал жителей сохранять спокойствие на фоне информации об атаке БПЛА.
По его словам, удары пришлись в строящиеся склады. Обошлось без пострадавших и жертв.
Изначально об обнаружении остатков БПЛА сообщила руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова. По ее словам, они были обнаружены в 11.15.
Позднее Минобороны России сообщило о ликвидации трех беспилотников на территории Татарстана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».