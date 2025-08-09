Новости общества

Глава Тукаевского района, где нашли остатки БПЛА, призвал сохранять спокойствие

15:02, 09.08.2025

По его словам, угроз для жителей нет

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Глава Тукаевского района Татарстана Камиль Назмиев призвал жителей сохранять спокойствие на фоне информации об атаке БПЛА.

По его словам, удары пришлись в строящиеся склады. Обошлось без пострадавших и жертв.

Изначально об обнаружении остатков БПЛА сообщила руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова. По ее словам, они были обнаружены в 11.15.

Позднее Минобороны России сообщило о ликвидации трех беспилотников на территории Татарстана.

Дмитрий Зайцев

