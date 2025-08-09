В Ростовской области обрушилась конструкция шахты «Шерловская-Наклонная»

Под землей находятся два сотрудника

Фото: Артем Дергунов

На шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение конструкции на глубине 500 метров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.



По данным издания, два человека под землей находятся на безопасном расстоянии. К месту происшествия направлена бригада горноспасателей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на производстве «Башкирской содовой компании» в городе Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали десятки человек. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности.

Дмитрий Зайцев