В Татарстане за сутки произошло четыре пожара и два происшествия на воде
Помимо этого, пожарные совершили 12 выездов по ложным вызовам
За минувшие сутки, 7 августа, в Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы (ГПС) реагировали на четыре пожара, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Помимо этого, пожарные совершили 12 выездов по ложным вызовам, а также трижды выезжали на взаимодействие с другими службами.
Подразделения ГПС шесть раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах республики за прошедшие сутки произошло два происшествия.
6 августа подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана реагировали на девять пожаров.
