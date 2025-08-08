В Татарстане за сутки произошло четыре пожара и два происшествия на воде

Помимо этого, пожарные совершили 12 выездов по ложным вызовам

Фото: Артем Гафаров

За минувшие сутки, 7 августа, в Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы (ГПС) реагировали на четыре пожара, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Помимо этого, пожарные совершили 12 выездов по ложным вызовам, а также трижды выезжали на взаимодействие с другими службами.

Подразделения ГПС шесть раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики за прошедшие сутки произошло два происшествия.

6 августа подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана реагировали на девять пожаров.



Рената Валеева