Число пострадавших в ДТП детей в Татарстане увеличилось на 10%

Также было зафиксировано более 7 тыс. нарушений правил перевозки детей

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В Татарстане с начала года на 10% возросло количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. По данным республиканского МВД, произошло на 16 аварий больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате этих ДТП травмы получили 265 детей, что на 15 случаев больше, чем в прошлом году.

На пресс-конференции врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Дамир Бикмухаметов сообщил, что в этом году в результате аварий погибли 7 детей. Также было зафиксировано более 7 тыс. нарушений правил перевозки детей.

— Такая ситуация требует немедленного внимания и активных действий со стороны всех участников процесса обеспечения детской безопасности, — подчеркнул Бикмухаметов.

Напомним, что с начала года в ДТП в Татарстане погиб 161 человек. Только в июле в республике произошло 317 аварий. В результате них погибли 39 человек, получили травмы — 226.

Анастасия Фартыгина