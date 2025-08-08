Школьная сборная России завоевала 8 медалей на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту

Олимпиада прошла в Китае, россияне показали лучший результат по количеству золотых медалей среди всех участников

Российская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Китае с 2 по 8 августа. Это лучший результат по количеству золотых медалей среди всех участников. Команда из России была подготовлена в рамках Альянса в сфере ИИ совместно с компаниями и экспертами из российских и технологических компаний и университетов.

Состав команды для участия в IOAI был определен в рамках очной подготовки Northern Eurasia OAI 2025 в мае на площадке СберУниверситета. Перед участниками с лекциями выступили ведущие эксперты в области ИИ.

В финале сборная России встретилась с 300 талантливыми школьниками из 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Венгрию, КНР, Мексику, ОАЭ, Польшу, Сербию, Сингапур, США, Швецию, Японию. Финал Международной олимпиады по ИИ проходил в течение двух дней и состоял из командного и индивидуального туров. В командном туре команда из России вошла в топ-10 команд в первый день участия и выиграла серебряную медаль.

Участники программировали роботов, решали нестандартные задания в командах и индивидуально, применяя знания из разных областей — от компьютерного зрения и машинного обучения до обработки естественного языка.

Все участники российской команды смогут пройти стажировку в Сбербанке, а также получат по 100 тысяч рублей на образовательные цели от Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации, прокомментировал:

«Наш президент Владимир Путин поставил задачу — Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы жизни. В нашей стране сильная физико-математическая школа и передовые разработки в сфере ИИ. Российские школьники, в честной конкурентной борьбе получившие шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, являются достойными продолжателями этих традиций. Ребята, поздравляю с заслуженными наградами! Благодарю учителей, наставников из университетов и бизнеса. Вы доказали, что объединение усилий — это прямой путь к победам».

Вице-премьер добавил, что это существенно пополняет число наград российских школьников на международных состязаниях текущего года: ранее уже было заработано 29 медалей.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Мы невероятно гордимся нашей школьной сборной! Все ребята завоевали медали! А шесть золотых медалей на Международной олимпиаде по ИИ — это триумф российского таланта и упорства. Ребята показали не только блестящие знания в искусственном интеллекте, компьютерном зрении и машинном обучении, но и умение работать в команде. Эта победа — яркое свидетельство огромного научно-технического потенциала молодежи со всей России. Поздравляем победителей, их наставников и всю команду поддержки! Мы приглашаем всех участников команды к нам на стажировку и желаем успехов!»



