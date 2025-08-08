Житель Азнакаево лишился более 1,2 млн рублей, поверив телефонным мошенникам

Сначала незнакомка, представившись сотрудницей ФНС, сообщила об «ошибке» в справке о доходах

Фото: Реальное время

Житель города Азнакаево стал жертвой телефонных мошенников, в результате чего потерял более 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Мужчина поверил звонку от злоумышленников, представившихся сотрудниками налоговой службы, и в итоге был обманут. Схема обмана включала несколько этапов:

Сначала незнакомка, представившись сотрудницей ФНС, сообщила об «ошибке» в справке о доходах и попросила назвать код из СМС.

Затем на электронную почту пришло поддельное уведомление о взломе профиля на портале госуслуг, предлагающее срочно перезвонить по указанному в письме номеру.

На следующем этапе звонил лжесотрудник Центробанка, который убедил мужчину оформить кредит ради «безопасности» сбережений.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Доверяя инструкциям мошенников, потерпевший сделал все, что они просили, включая оформление кредитной карты и отправку денежных переводов.

Когда злоумышленники потребовали от мужчины заменить паспорт, он заподозрил неладное и понял, что его обманывают.

В результате мошеннических действий потерпевший перевел злоумышленникам более 1,2 млн рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за передачу личных банковских карт и данных электронных кошельков третьим лицам за вознаграждение.

Рената Валеева