Ушаков о трехсторонней встрече Трампа: «Этот вариант конкретно не обсуждался»

Российская сторона оставила возможность такой встречи без комментария, предложив сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита между Путиным и Трампом

Встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом прошла в деловой и конструктивной атмосфере. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА «Новости».

По словам Ушакова, в ходе встречи стороны рассмотрели перспективы дальнейшей совместной работы по урегулированию украинского кризиса.

— Эта встреча была деловой, она была конструктивной, и я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора. Были рассмотрены соображения о дальнейшей совместной работе в контексте урегулирования украинского кризиса, — заявил Ушаков.

Также, как отметил представитель Кремля, на встрече была подчеркнута возможность построения российско-американских отношений по «взаимовыгодному сценарию, существенно отличающемуся от того, как они развивались в последние годы.»

Касаясь упоминания американской стороной возможности трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского, Ушаков заявил, что данный вариант был «упомянут», но не обсуждался конкретно. Российская сторона предложила сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита между Путиным и Трампом.

— Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария... Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной, — подчеркнул Ушаков.

Рената Валеева