Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов
Днем дождь, в отдельных районах гроза
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 4—9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—18 м/с. Утром температура составит порядка +15 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +20 до +25 градусов.
