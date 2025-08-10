Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов

Днем дождь, в отдельных районах гроза

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 4—9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—18 м/с. Утром температура составит порядка +15 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +20 до +25 градусов.

Галия Гарифуллина