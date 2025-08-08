Исследование: россияне активно расхламляются и зарабатывают на этом

Каждый пятый успешно перепродает ненужные вещи, зарабатывая на этом в среднем 11 тысяч рублей

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Четверть россиян регулярно проводят ревизию домашнего хозяйства, избавляясь от ненужных вещей. Данными исследования поделились аналитики «Авито».

Согласно результатам, большинство респондентов (80%) признают наличие лишних вещей в доме. При этом 23% проводят разбор вещей ежеквартально, 33% — раз в полгода, а 35% занимаются этим реже одного раза в год.

Что касается объема ненужных вещей, то в основном это несколько вещей или пара коробок (67%), но есть и те, у кого эти вещи занимают половину шкафа или антресоли (18%), а иногда и весь балкон со всеми шкафами (11%).

Примечательно, что каждый пятый россиянин успешно перепродает ненужные вещи. 41% заработал до 10 тыс. рублей, 8% — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. 5% смогли получить более 30 тыс. рублей, из них 2% — свыше 50 тыс. рублей. Средняя сумма заработка составила 11 тыс. рублей.

Категории вещей можно разделить по гендерному признаку: женщины чаще сталкиваются с избытком одежды, обуви и аксессуаров (83%), детских вещей (43%), предметов декора и посуды (25%). Мужчины же чаще упоминают мебель (24%), электронику (23%), бытовую технику (17%) и автозапчасти (14%).

Способы избавления от ненужных вещей разнообразны: почти половина россиян сначала пытается пристроить их родственникам и друзьям. 19% регулярно продают через онлайн-площадки, 18% отдают в благотворительные организации. Меньшая часть устраивает гаражные распродажи (4%) или продает вещи винтажным магазинам (2%).

При этом 43% опрошенных сами покупают подержанные вещи, причем наиболее активна молодежь 18—24 лет (58%). Среди популярных товаров у этой категории покупателей — одежда и аксессуары, а также бытовая техника и мебель.

Наталья Жирнова