Татарстан вошел в топ-10 регионов по объему онлайн-продаж

Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж в России достигла 22,4%

В первом полугодии 2025 года объем онлайн-продаж в России увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 5,3 трлн рублей. Такие данные содержатся в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), пишет ТАСС. Примечательно, что 97% этих расходов приходится на российские интернет-магазины и платформы.

Согласно исследованию АКИТ, Татарстан занял 9-е место, обеспечивая 2% от общего объема онлайн-продаж в стране.

— Рост объемов интернет-торговли в первом полугодии 2025 года составил 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь россияне потратили на онлайн-покупки 5,3 трлн рублей. Из этой суммы 97% приходится на российские интернет-магазины и платформы, — говорится в исследовании.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж в России достигла 22,4% за первое полугодие 2025 года, что значительно превышает показатель прошлого года (15,2%).

Лидируют в рейтинге Москва (17,2%), Московская область (7,9%), Санкт-Петербург (6,2%) и Краснодарский край (4,7%).

Президент АКИТ Артем Соколов отметил, что регионы продолжают наращивать объемы интернет-торговли, и их доля в общей структуре онлайн-покупок составляет уже почти 77%.

Наибольшей популярностью у российских онлайн-покупателей в первом полугодии 2025 года пользовались продукты питания, цифровые товары, а также товары для красоты и здоровья. Данные свидетельствуют о растущей роли интернет-торговли в экономике Татарстана и России в целом.

Исполком Казани собирается принять муниципальную программу «Развитие сферы наружной рекламы и информации на территории Казани в 2026—2030 годах».

Рената Валеева