Король Малайзии впервые в истории прибыл в Россию с государственным визитом

В пятницу он посетит Татарстан

Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл в Россию с государственным визитом. Самолет монарха приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2». Этот визит является первым в истории двусторонних отношений, когда главу малайзийского государства принимают в России с государственным визитом.

По данным государственного новостного агентства Малайзии Bernama, визит продлится с 5 по 10 августа.

Программа визита включает встречу с президентом Путиным и другие официальные мероприятия. Как сообщает дворец, король также посетит Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) и технологический и инновационный центр «Точка кипения».

После Москвы Султан Ибрагим отправится в Татарстан, где запланирована официальная встреча с раисом республики Рустамом Миннихановым и посещение Казанского вертолетного завода.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем аккаунте в социальной сети X назвал визит монарха в Россию историческим событием. Он подчеркнул, что король станет первым главой малайзийского государства, посетившим Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

Рената Валеева