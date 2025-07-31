В столице Татарстана в центре города ограничат движение на время забега «Ночная Казань»

Также с 17:00 9 августа до 02:00 10 августа будет запрещена парковка и движение электросамокатов и велосипедов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 6 по 10 августа 2025 года пройдет всероссийское соревнование по легкой атлетике «Ночная Казань». В связи с этим введут временные ограничения на движение транспорта. Соответствующий документ опубликовали на сайте мэрии Казани.

С 22:00 6 августа до 08:00 10 августа будет закрыта парковка Центрального стадиона со стороны улиц Ташаяк и Кремлевская набережная.

Также с 21:00 9 августа до 02:00 10 августа ограничат движение по следующим улицам:

Кремлевская набережная (от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина);

Батурина (от ул. Карла Маркса до Кремлевской набережной);

Автомобильная дорога от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия);

Кремлевская дамба (от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима);

Улица Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. Сибгата Хакима).

Кроме того, с 17:00 9 августа до 02:00 10 августа будет запрещена парковка и движение электросамокатов и велосипедов на указанных участках.

Напомним, что традиционный забег «Ночная Казань», который пройдет в ночь с 9 на 10 августа, соберет около 6 тыс. участников. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



Анастасия Фартыгина