В Татарстане за сутки произошло девять пожаров

Фото: Реальное время

Вчера, 6 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана реагировали на девять пожаров, восемь из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

За прошедшие сутки пожарные совершили 14 выездов по ложным вызовам и шесть раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Кроме того, восемь раз сотрудники МЧС привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается также об одном происшествии, произошедшем на водном объекте республики.

5 августа подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зафиксировали девять пожаров, из которых восемь произошли в жилом секторе.

Рената Валеева