Аэропорт Казани ищет страховщика для операционной деятельности с премией $165 тысяч
Прием заявок стартует 7 августа 2025 года и продлится до 18 августа 2025 года
Международный аэропорт Казани объявил о начале запроса предложений на страхование своей операционной деятельности. Максимальная премия по контракту составит $165 тысяч, пишет Интерфакс.
- Прием заявок стартует 7 августа 2025 года и продлится до 18 августа 2025 года. Итоги будут подведены не позднее 27 августа 2025 года.
Напомним, что инвестиционный проект по созданию нового терминала международного аэропорта Казани обойдется в 20 млрд рублей.
