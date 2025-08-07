Строительство и туризм стали самыми востребованными бизнесами в Казани

Спрос на строительные франшизы вырос в 4,5 раза, по сравнению с прошлым годом и в пять раз за полгода. Средний паушальный взнос составляет 400 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Во II квартале 2025 года в Казани наблюдается рост интереса к строительным франшизам и бизнесу в сфере туризма. Специалисты «Авито Бизнес» 360 проанализировали данные по спросу и предложению в категориях «Готовый бизнес» и «Франшизы».

Спрос на строительные франшизы вырос в четыре с половиной раза, по сравнению с прошлым годом, и в пять раз за полгода. Средний паушальный взнос составляет 400 тыс. рублей. Также заметен рост интереса к аренде: спрос на такие франшизы увеличился в пять раз за год и в два раза за квартал, а средний паушальный взнос — 1 млн рублей.

— Лето — пик строительной активности, и спрос на строительные услуги сохранится до осени, — отметил Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360». Он добавил, что франчайзинг позволяет начать бизнес с минимальными рисками, так как предприниматели работают под известным брендом.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В сфере предложения на первом месте находятся услуги (26%), затем торговля (24%) и общепит (15%). Также наблюдается рост интереса к развлекательным франшизам, которые увеличились на 43% за год.

Что касается готового бизнеса, то здесь наблюдается небольшое снижение интереса. Это связано с высокой ключевой ставкой и более тщательным подходом предпринимателей к инвестициям.

— Предприниматели сейчас предпочитают проекты с быстрым возвратом инвестиций, — добавил Дудковский.

В сфере туризма интерес к готовым бизнесам вырос в 2,5 раза за год, а к пунктам выдачи заказов — на 7%.

Накануне Госкомитет по туризму Татарстана потратит 1,5 млн рублей на организацию премии WhereToEat.



Анастасия Фартыгина