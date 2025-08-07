Новости спорта

Экс-игрок «Ак Барса» Данис Зарипов примет участие в звездной эстафете на ЧР по легкой атлетике

19:45, 07.08.2025

В забеге примут участие волейболист Илья Федоров, легкоатлет и олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и министр спорта Татарстана Владимир Леонов

Фото: Реальное время

Знаменитый хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов, пятикратный обладатель Кубка Гагарина, примет участие в звездной эстафете, которая пройдет 8 августа на Центральном стадионе Казани в рамках чемпионата России по легкой атлетике. Об этом сообщили организаторы чемпионата.

Эстафета станет частью развлекательной программы чемпионата, который проходит с 7 по 10 августа. В каждой команде будет по одной знаменитости, представителю беговых клубов, профессиональному бегуну и колясочнику с сопровождающим.

  • Кроме Зарипова, в забеге примут участие волейболист Илья Федоров, легкоатлет и олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Анастасия Фартыгина

