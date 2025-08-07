Новости общества

Путин встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности

19:13, 07.08.2025

Перед встречей с Путиным Аджит Довал уже успел обсудить вопросы безопасности с Сергеем Шойгу

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом в представительском кабинете главы государства в Сенатском дворце Кремля, сообщает пресс-служба.

На встрече присутствовали также помощник президента Юрий Ушаков, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и посол Индии в России Винай Кумар. Путин тепло приветствовал Довала, обменявшись с ним крепким рукопожатием.

Перед встречей с Путиным Аджит Довал уже успел обсудить вопросы безопасности с Сергеем Шойгу.

