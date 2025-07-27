Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня при посредничестве Трампа
Напомним, что 25 июля Таиланд объявил военное положение в восьми районах на границе с Камбоджей
Камбоджа и Таиланд достигли соглашения о немедленном прекращении огня, сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Манет. Договоренность была достигнута после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Манет заявил в своих соцсетях, что Трамп «не хочет видеть никакой войны или боевых действий, которые приведут к большему количеству смертей и ранений с обеих сторон». Премьер-министр подтвердил, что Пномпень полностью поддерживает предложение о прекращении огня между камбоджийскими и таиландскими силами.
По словам Трампа, правительство Таиланда также согласилось с этой инициативой.
— Цель состоит в том, чтобы как можно скорее реализовать согласованные принципы, чтобы положить конец дальнейшим жертвам и страданиям среди военнослужащих и гражданского населения, — добавил Манет.
Напомним, что 25 июля Таиланд объявил военное положение в восьми районах на границе с Камбоджей. Это решение касается семи районов в провинции Чантабури и одного в провинции Трат.
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