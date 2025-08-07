Объявлены номинанты на «Золотой мяч»

В числе номинантов: Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Килиан Мбаппе («Реал»), Джуд Беллингем («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона»)

Журнал France Football объявил список претендентов на «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту сезона-2024/25.

В числе номинантов — грузинский вингер Хвича Кварацхелия (ПСЖ), звезды Килиан Мбаппе («Реал»), Джуд Беллингем («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал») и 17-летний вундеркинд Ламин Ямаль («Барселона»).

Также в списке: Эрлинг Холланд («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Гарри Кейн («Бавария») и другие топ-игроки. Полный список включает 30 футболистов, среди которых есть и те, кто сменил клуб этим летом: Флориан Виртц (перешел из «Байера» в «Ливерпуль») и Виктор Дьёкереш (из «Спортинга» в «Арсенал»).

Церемония награждения пройдет 22 сентября в Париже. Победителя определят голосованием журналистов. В прошлом году трофей получил испанец Родри («Манчестер Сити»), пропустивший часть сезона из-за травмы.

Другие номинации:

Лучший тренер: Луис Энрике (ПСЖ), Антонио Конте («Наполи»), Арне Слот («Ливерпуль»);

Лучший вратарь (приз Льва Яшина): Алиссон («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Доннарумма (ПСЖ);

Лучший молодой игрок («Копа Трофи»): Ламин Ямаль («Барселона»), Эстевао (будущий игрок «Челси»), Аюб Буадди («Лилль»).

«Золотой мяч» вручается с 1956 года. Ранее его получали только европейцы, но с 1995 года награждают игроков всех национальностей, выступающих в европейских клубах.

Анастасия Фартыгина