Россия вызвала итальянского дипломата из-за антироссийской кампании в СМИ

МИД России выразило недовольство «непропорциональной реакцией» Рима на критику со стороны Москвы в адрес высокопоставленных итальянских чиновников

Временный поверенный в делах Италии был вызван в МИД России из-за продолжающейся антироссийской кампании в итальянских СМИ. Об этом сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

По информации МИД, вызов Дж. Скопы состоялся 5 августа. Ведомство выразило недовольство «непропорциональной реакцией» Рима на критику со стороны Москвы в адрес высокопоставленных итальянских чиновников, которые делали негативные высказывания о России.

В МИД отметили, что антироссийская деятельность итальянских СМИ только усугубляет кризис в российско-итальянских отношениях.

— Итальянской стороне было указано на то, что фейки и недостоверные статьи, а также русофобские выпады, поддерживаемые итальянскими властями, способствуют ухудшению ситуации, — подчеркнули в ведомстве.

Анастасия Фартыгина