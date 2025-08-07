Золотые резервы России впервые сократились с декабря 2024 года

Фото: Реальное время

В июле 2025 года золотые резервы России уменьшились на $200 млн, что стало первым снижением с декабря 2024 года. По данным Центробанка, стоимость золота в хранилищах составила $248,5 млрд, по сравнению с $248,7 млрд в июне.

На 1 августа международные резервы России составили $681,5 млрд, снизившись с $688,7 млрд на 1 июля. Несмотря на небольшое снижение, доля золота в резервах увеличилась до 36,5% с 36,1% в июне. Это значение сопоставимо с показателями мая и близко к рекорду, установленному в октябре 1999 года.

Исторически максимальная доля золота в резервах достигала 56,9% на 1 января 1993 года, а минимальная — 2,1% в июне 2007 года.

Напомним, что стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex впервые с 22 июля 2025 года превысила отметку в $3 450 за тройскую унцию.

Анастасия Фартыгина