Котировки золота поднялись выше $3450 за унцию впервые с 22 июля

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки

Фото: Реальное время

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex впервые с 22 июля 2025 года превысила отметку в $3 450 за тройскую унцию.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, пишет ТАСС.

По данным на 9:28 мск, цена на драгоценный металл демонстрировала рост на 0,19%, достигнув $3 450,4 за тройскую унцию. Уже к 9:33 мск стоимость золота ускорила рост до $3 450,9 за унцию, увеличившись на 0,2%.

Рената Валеева