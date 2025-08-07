Котировки золота поднялись выше $3450 за унцию впервые с 22 июля
Об этом свидетельствуют данные торговой площадки
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex впервые с 22 июля 2025 года превысила отметку в $3 450 за тройскую унцию.
Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, пишет ТАСС.
По данным на 9:28 мск, цена на драгоценный металл демонстрировала рост на 0,19%, достигнув $3 450,4 за тройскую унцию. Уже к 9:33 мск стоимость золота ускорила рост до $3 450,9 за унцию, увеличившись на 0,2%.
