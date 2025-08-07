Татарстан выделит 4,3 млн рублей на установку камер для мониторинга автомобилей и мотоциклов
Установка оборудования будет осуществляться для нужд МВД по республике
Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» Татарстана планирует потратить 4,3 млн рублей на установку камер для мониторинга автомобилей и мотоциклов. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, в рамках проекта будет установлено бортовое оборудование, которое включает мобильный терминал, антенны ГЛОНАСС и GSM, а также необходимые кабели и сим-карту.
Эти меры направлены на улучшение контроля за транспортными средствами и повышение безопасности на дорогах республики. Установка оборудования будет осуществляться для нужд МВД по республике.
Также в Казани МУП «ПАТП №2» установило в 300 автобусах камеры нового поколения. Эти устройства призваны повысить безопасность и комфорт пассажиров, а не просто следить за ними.
