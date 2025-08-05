В Казани установили новые камеры в 300 автобусах для безопасности пассажиров

Кроме того, камеры контролируют работу водителей, что способствует соблюдению правил дорожного движения и режима труда

Фото: Динар Фатыхов

В Казани МУП «ПАТП №2» установило камеры нового поколения в 300 автобусах. Эти устройства призваны повысить безопасность и комфорт пассажиров, а не просто следить за ними, сообщила пресс-служба предприятия.

В ПАТП №2 заявили, что камеры выполняют несколько важных функций. Во-первых, они создают атмосферу ответственности. Пассажиры, зная, что их действия фиксируются, меньше склонны к агрессии и вандализму. Это не слежка — это защита от неподобающего поведения.

Во-вторых, в случае конфликтов или потери вещей камеры становятся «немыми свидетелями». Они фиксируют происходящее и помогают восстановить справедливость, предоставляя объективные доказательства.

Кроме того, камеры контролируют работу водителей, что способствует соблюдению правил дорожного движения и режима труда. Это не проявление недоверия, а забота о безопасности.

Камеры работают в реальном времени, и диспетчеры могут следить за ситуацией в автобусах с помощью компьютеров. Новые устройства имеют высокое разрешение, что позволяет детально изучать записи в случае нештатных ситуаций.

Напомним, что МУП «ПАТП №2» объявило о запуске пяти сезонных автобусных маршрутов для дачников начиная с 18 апреля. Новые маршруты свяжут городские районы с садоводческими товариществами.



Анастасия Фартыгина