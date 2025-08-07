Банки начали возвращать льготные ставки по ипотеке для обманутых ижээсников

Работа по решению проблемы продолжается, и банки планируют расширить программу поддержки для других дольщиков

Фото: Реальное время

Банки ВТБ и Сбер начали возвращать льготные ставки по ипотеке для двух семей, пострадавших от действий компании «Таунхаусы и дома». Это решение стало значительной поддержкой для людей, которые оказались в сложной ситуации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат от Татарстана Илья Вольфсон.

— Надеюсь, что это только начало и в скором времени помощь получат больше семей, — уточнил представитель одной из банковских организаций.

Работа по решению проблемы продолжается, и банки планируют расширить программу поддержки для других дольщиков.

Напомним, что Банк России принял решение ввести количественные (макропруденциальные) лимиты (МПЛ) на выдачу ипотечных кредитов в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости. Новые ограничения вступят в силу с четвертого квартала 2025 года.

Анастасия Фартыгина