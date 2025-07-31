Банк России ограничил выдачу ипотеки на ИЖС и потребкредитов под залог недвижимости

Новые ограничения вступят в силу с четвертого квартала 2025 года

Фото: Ирина Плотникова

Банк России принял решение ввести количественные (макропруденциальные) лимиты (МПЛ) на выдачу ипотечных кредитов в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости. Новые ограничения вступят в силу с четвертого квартала 2025 года, сообщила пресс-служба регулятора.

В то же время ЦБ РФ сохранил действующие значения количественных лимитов по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах на четвертый квартал. Более того, с 1 сентября будут снижены макропруденциальные надбавки по кредитам на приобретение строящегося жилья.

— Банк России впервые установил МПЛ по ипотечным кредитам в сегменте ИЖС и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости на четвертый квартал 2025 года, — подчеркивается в сообщении ЦБ.

Данное решение обусловлено высокой долей выдач в указанных сегментах кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой, что увеличивает риск возникновения просрочек. По данным регулятора, во втором квартале 2025 года доля выдач ипотечных кредитов на ИЖС заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% составила 30%, а с ПДН от 50% до 80% — 28%. В сегменте нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости доля кредитов с ПДН выше 80% достигла 46%, а с ПДН от 50% до 80% — 28%.

В России в июне 2025 года зафиксировано снижение объемов ввода жилья на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Росстата, введено в эксплуатацию 7,5 млн кв. м жилья против 9,7 млн кв. м в июне 2024 года.



Рената Валеева