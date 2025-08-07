Экс-начальника отдела Гостехнадзора по Альметьевску арестовали на два месяца
Его обвиняют в семи эпизодах взятки на 400 тыс. рублей
Судья Советского райсуда Казани Сергей Аптулин отправил начальника отдела Гостехнадзора по Альметьевску Рамиля Закирова в СИЗО на два месяца по ходатайству следователя.
По версии обвинения, будучи лицом, принимающим решения, он получал взятки за выдачу прав трактористам-машинистам. В материалах дела фигурируют семь эпизодов передачи взятки.
При этом адвокат Ренат Ямашев ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде иных ограничений, не связанных с реальным лишением свободы. В качестве доказательств он представил письмо о готовности передать квартиру для содержания под домашним арестом со стороны сестры бывшей жены Закирова.
Подробно об этом деле «Реальное время» рассказывало ранее.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».