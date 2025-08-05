Суд продлил срок задержания экс-начальника отдела Гостехнадзора по Альметьевску на 72 часа

Напомним, следствие просило его ареста

Советский суд Казани продлил срок задержания бывшего начальника отдела Гостехнадзора Татарстана по Альметьевску и Альметьевскому району Рамиля Закирова на 72 часа.

Ранее следствие просило его ареста.

По версии источников «Реального времени», экс-чиновник получил через посредников около 400 тысяч рублей за выдачу прав трактористам без обучения. Всего в деле фигурирует семь эпизодов, совершенных в период с лета 2022-го до зимы 2025 года.



Закиров занимал должность с ноября 2018-го по март 2025-го. Накануне он написал заявление на увольнение из ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров — Татнефть».