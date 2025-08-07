Новая подстанция «Бурнашево» в Татарстане получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Нарушений в ходе проверки выявлено не было

Приволжское управление Ростехнадзора выдало разрешение на допуск в эксплуатацию подстанции 35 кВ «Бурнашево» в Чистопольском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе.

Решение было принято после проведения осмотра электроустановки и подтверждения ее соответствия требованиям нормативно-правовых актов в области государственного энергетического надзора. Нарушений в ходе проверки выявлено не было.

Подстанция, построенная АО «Сетевая компания», обеспечит электроснабжение мощностью 10 кВт населенным пунктам района, а также фермерским хозяйствам и крупным агропредприятиям.

Рената Валеева