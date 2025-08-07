В Казани появится новая улица — Путеводная
Она протянется в Приволжском районе столицы Татарстана
В Приволжском районе Казани появится новая улица — Путеводная. Информация об этом опубликована в еженедельном сборнике документов столичного Исполкома.
Улица протянется в жилом массиве «Брайт Парк». Протяженность улицы составляет около 450 метров, судя по данным картографических сервисов.
Вместе с этим власти города установили и корректное написание улицы на татарском языке — Путеводная урамы.
