Новости общества

14:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани появится новая улица — Путеводная

11:22, 07.08.2025

Она протянется в Приволжском районе столицы Татарстана

В Казани появится новая улица — Путеводная
Фото: Динар Фатыхов

В Приволжском районе Казани появится новая улица — Путеводная. Информация об этом опубликована в еженедельном сборнике документов столичного Исполкома.

Улица протянется в жилом массиве «Брайт Парк». Протяженность улицы составляет около 450 метров, судя по данным картографических сервисов.

Вместе с этим власти города установили и корректное написание улицы на татарском языке — Путеводная урамы.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как повлияет изменение размера ключевой ставки на рынок недвижимости в Казани.

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также