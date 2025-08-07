Суд запретил администрации Трампа перераспределять $4 млрд на программы защиты от стихий

Мера касается грантов по программе подготовки инфраструктуры к бедствиям, которые планировалось закрыть без согласия Конгресса

Федеральный судья Ричард Стернс запретил администрации Трампа перераспределять более $4 млрд, предназначенных для программы Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC), призванной укреплять инфраструктуру в штатах перед природными бедствиями. Суд выдал предварительный запрет, мотивируя это тем, что FEMA не вправе отменять программу без одобрения Конгресса.

Суд также отметил, что отмена новых грантов фактически означала прекращение программы, хотя уже одобренные проекты продолжают финансироваться. Рука помощи необходима для десятков штатов, в том числе Массачусетса и Вашингтона, выступивших истцами по делу.

Генеральный прокурор Массачусетса пообещала продолжать борьбу за сохранение финансовой поддержки, от которой зависят местные проекты по защите от наводнений и ураганов.

Суд подчеркнул, что реализация программы сохранит жизни и инфраструктуру в уязвимых регионах, а угрозу для госбюджета признал минимальной. Штаты, подавшие иск, представили убедительные доказательства необратимого ущерба в случае закрытия программы.

Артем Гафаров