Казахстан обещает представить отчет о крушении самолета AZAL в ближайшие месяцы

После первоначального осмотра специалисты обнаружили многочисленные отверстия и посторонние металлические объекты

Фото: Динар Фатыхов

Власти Казахстана планируют подготовить окончательный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, пишет ТАСС.

— Стадия анализа [расследования] завершается, переходит в стадию подготовки окончательного отчета. Думаю, надо набраться терпения, через несколько месяцев будет окончательный отчет, — заявил Бозумбаев.

Напомним, что после первоначального осмотра корпуса потерпевшего крушение самолета специалисты обнаружили многочисленные отверстия и посторонние металлические объекты. Согласно предварительному отчету, экипаж сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел.

Самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Актау. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, включая граждан России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.



Рената Валеева