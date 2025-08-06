В Татарстане ввели специальные стипендии для студентов и аспирантов
Стипендии получат студенты и аспиранты, показавшие высокие результаты в учебе, а также победители и призеры научных конференций и олимпиад
В Татарстане ввели специальные государственные стипендии для студентов и аспирантов на 2024/2025 учебный год. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кабмина республики.
- Среди награжденных — аспиранты Казанского федерального университета и Казанского архитектурно-строительного университета.
Также стипендии будут вручены студентам из других образовательных учреждений, в том числе Казанского государственного энергетического университета и Казанской государственной консерватории.
— Эти стипендии помогут поддержать талантливую молодежь и стимулировать ее к новым достижениям, — сообщается в документе.
Также в Татарстане вводится дополнительная мера поддержки студентов-целевиков, обучающихся в вузах по педагогическим направлениям. Им будут выплачиваться специальные стипендии.
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