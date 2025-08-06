В Татарстане ввели специальные стипендии для студентов и аспирантов

Стипендии получат студенты и аспиранты, показавшие высокие результаты в учебе, а также победители и призеры научных конференций и олимпиад

Фото: Максим Платонов

В Татарстане ввели специальные государственные стипендии для студентов и аспирантов на 2024/2025 учебный год. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кабмина республики.

Среди награжденных — аспиранты Казанского федерального университета и Казанского архитектурно-строительного университета.

Также стипендии будут вручены студентам из других образовательных учреждений, в том числе Казанского государственного энергетического университета и Казанской государственной консерватории.

— Эти стипендии помогут поддержать талантливую молодежь и стимулировать ее к новым достижениям, — сообщается в документе.

Также в Татарстане вводится дополнительная мера поддержки студентов-целевиков, обучающихся в вузах по педагогическим направлениям. Им будут выплачиваться специальные стипендии.



Анастасия Фартыгина