Леонов: стадион в Казани — один из лучших в стране для легкой атлетики
Министр спорта Татарстана оценил уровень подготовки к чемпионату России
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил уровень подготовки Казани к чемпионату России по легкой атлетике. Глава ведомства назвал «Центральный» стадион одной из лучших легкоатлетических арен в стране.
— В прошлом году мы полностью обновили стадион, на котором будут проходить соревнования. Привели все в порядок. Не побоюсь этих слов, но на сегодняшний день это один из лучших легкоатлетических стадионов в нашей стране. С потрясающим видом в том числе и для телетрансляций. Мы его оптимизировали под легкую атлетику. Так что все дисциплины можем проводить в одном месте. Все будет очень компактно, очень удобно, — заявил Леонов в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 7 по 10 августа. Трансляции всех выступлений можно будет посмотреть в онлайн-режиме в соцсетях Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
В ночь с 9 на 10 августа в рамках чемпионата России в Казани пройдет массовый забег «Ночная Казань».
