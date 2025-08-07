Экс-супруги смогут наследовать недвижимость при отсутствии других наследников

В пояснительной записке к законопроекту Кутепов отмечает, что «в действующем законодательстве существует пробел»

Фото: Реальное время

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, вносящий изменения в Гражданский кодекс, которые позволят бывшему супругу наследовать долю в общей недвижимости умершего, если у того нет других наследников. Об этом пишет РИА «Новости».

Помимо этого, сенатор предложил расширить круг наследников доли недвижимости скончавшегося гражданина вплоть до наследников девятой очереди.



В пояснительной записке к законопроекту Кутепов отмечает, что «в действующем законодательстве существует пробел, создающий проблемы для сособственников долей в недвижимом имуществе, другие доли которого становятся выморочным имуществом после смерти собственников. Часто в подобной ситуации оказываются бывшие супруги, которые стали сособственниками недвижимого имущества в результате его раздела при разводе».

Действующее законодательство гласит, что при отсутствии наследников по закону и по завещанию, а равно, если никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, имущество умершего считается выморочным и переходит в собственность государства.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Признание долей выморочными создает сложности и государству, которое не может эффективно пользоваться и распоряжаться такими долями, и сособственнику, который лишается возможности эффективно распоряжаться и пользоваться своей долей, — поясняет Кутепов.

Сенатор подчеркивает, что такое положение дел приводит к тому, что имущество де-факто исключается из гражданского оборота, государство теряет налоговые поступления и вынуждено нести расходы на содержание этих долей, эффективно распорядиться которыми не представляется возможным.

Кутепов также отмечает, что до настоящего времени не принят закон, устанавливающий порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в собственность РФ, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или муниципальных образований.



Рената Валеева