Киев отказался от тысячи пленных солдат ВСУ, затруднив обмен с Россией

По словам Мединского, именно этот отказ стал причиной сложностей во втором этапе обмена пленными, который проходил с трудностями

Киев официально отказался от тысячи пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обмена с Россией. Об этом сообщил Владимир Мединский, помощник президента России и глава российской переговорной группы с Украиной, в своем телеграм-канале.

По словам Мединского, именно этот отказ стал причиной сложностей во втором этапе обмена пленными, который проходил с трудностями. Третий этап обмена пока еще не начался.

— Тысяча пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался, — уточнил он.

Напомним, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился успешно, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина