Третий раунд переговоров между Россией и Украиной: что известно

Мединский предложил украинской стороне рассмотреть возможность объявления коротких перемирий на линии фронта для сбора раненых и тел погибших

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился успешно, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Он отметил, что все гуманитарные договоренности были выполнены, включая беспрецедентный обмен пленными.

— Мы вернули Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ и получили небольшое количество своих, — сообщил Мединский. Он также добавил, что для оптимизации процесса Россия предложила создать две рабочие группы, которые будут работать онлайн.

— Мы договорились, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны», — подчеркнул он.

Кроме того, Мединский предложил украинской стороне рассмотреть возможность объявления коротких перемирий на линии фронта для сбора раненых и тел погибших: «Для вас важна каждая жизнь».

Украина, в свою очередь, предложила организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа. Глава украинской делегации Рустем Умеров подтвердил готовность рассмотреть предложения России по созданию рабочих групп.

Также Россия и Украина продолжают переговоры по меморандумам, однако позиции сторон остаются «достаточно далеки», как отметил Мединский. В ходе обсуждений он сообщил, что Россия предложила вернуть Киеву ещё 3000 тел погибших украинских военнослужащих.

Мединский также подчеркнул, что будут продолжены бессрочные санитарные обмены с Украиной для тяжелораненых и больных на линии боевых действий. Он добавил, что Киев должен прояснить статус мирных жителей из Курской области, удерживаемых на Украине.

Переговоры между сторонами продолжатся, так как обе стороны стремятся найти пути к урегулированию конфликта.

Вдобавок Россия завершила проверку списка из 339 украинских детей, которые находятся на ее территории. Об этом сообщил Михаил Мединский, подчеркнув, что дети находятся под государственным контролем и обеспечены всем необходимым в детских учреждениях.



По словам Мединского, часть детей уже вернулась на Украину, а работа по остальным продолжается.

— Если будут найдены их родители, родственники, представители — они вернутся домой. Дети для нас святое, — уточнил он.

Россия подняла вопрос о возвращении российских детей, которые остались на Украине или были вывезены в Европу.

Мединский также добавил, что перед встречей лидеров России и Украины необходимо обсудить условия соглашения, чтобы понять, какие вопросы будут обсуждаться на встрече. Он заявил, что такая встреча должна «поставить точку» в текущих переговорах.

Анастасия Фартыгина