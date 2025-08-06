ЦБ России предупредил о новых схемах мошенничества с цифровым рублем

Мошенники маскируют свои действия под инвестиционные программы, которые на самом деле не существуют

Фото: сгенерировано с помощью Midjourney

Центробанк России выявил новые схемы мошенников, использующих цифровой рубль и виртуальные карты для обмана граждан, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Мошенники маскируют свои действия под инвестиционные программы, которые на самом деле не существуют. Они собирают персональные данные жертв, а затем звонят, представляясь сотрудниками банков, и просят внести деньги на свои счета.

Еще одна схема связана с виртуальными картами. Злоумышленники сообщают людям о попытке кражи средств и убеждают их установить вредоносное приложение. Это приложение создает цифровую копию банковской карты владельца.

После установки приложения мошенники просят жертву поднести свою карту к мобильному телефону и ввести СМС-код для авторизации. Это позволяет им снимать деньги через банкоматы с функцией NFC.

Накануне Банк России выявил в Татарстане семь компаний, обладающих признаками финансовых пирамид и нелегальных брокеров, предлагающих населению сомнительные инвестиционные схемы. Всего за первое полугодие 2025 года регулятор зафиксировал 2,3 тыс. пирамидальных интернет-проектов по всей стране.



Анастасия Фартыгина