В Татарстане выявлено семь компаний, предлагающих сомнительные инвестиционные схемы

Всего за первое полугодие 2025 года регулятор зафиксировал 2,3 тыс. пирамидальных интернет-проектов по всей стране

Фото: Дарья Пинегина

Банк России выявил в Татарстане 7 компаний, обладающих признаками финансовых пирамид и нелегальных брокеров, предлагающих населению сомнительные инвестиционные схемы. Всего за первое полугодие 2025 года регулятор зафиксировал 2,3 тыс. пирамидальных интернет-проектов по всей стране, сообщили в пресс-службе.

Как сообщает Банк России, более 88% выявленных пирамид и нелегальных брокеров предлагали людям вложения в псевдоинвестиционные схемы.

— Число пирамид увеличилось по сравнению с таким же периодом прошлого года в 1,4 раза. Однако срок их жизни сократился, а Банк России выявляет такие проекты значительно быстрее, — отметил директор Департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данным регулятора, количество черных кредиторов сократилось более чем в два раза, а количество псевдоброкеров составило почти 1,4 тыс.

Часто мошенники создают несколько связанных проектов под разными брендами для обхода блокировки сайтов. В январе — июне по инициативе Банка России заблокировано 11 тыс. интернет-ресурсов, принадлежавших нелегалам.

По материалам Банка России в отношении организаторов нелегальных проектов в первом полугодии возбуждено более 200 административных дел за незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов и принято более 300 других мер реагирования.



Рената Валеева